Чурикова призналась в изменах своему бывшему мужу

Яна Чурикова с большим интересом говорит о музыкальной индустрии в России, но личной жизни предпочитает молчать. Но в недавнем интервью ведущая призналась, что изменяла второму мужу Ивану Цыбину.

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В YouTube-шоу «Алёна, блин!» Чурикова рассказала, что сейчас счастлива в отношениях с коллегой. Мужчина по имени Кирилл руководит крупным спутниковым оператором.

На первый брак Чурикова решилась из-за желания сбежать из дома, но пара быстро рассталась. Девушке хотелось строить карьеру, а муж мечтал о домохозяйке.

В 2005 году ведущая вышла замуж за режиссера Ивана Цыбина. Но и этот брак распался, так как супруги не совпали по жизненным ориентирам. Яна призналась, что изменила мужу, и он узнал об этом.

В третий раз Чурикова вышла замуж за продюсера Дениса Лазарева. У супругов родилась дочь, но через пять лет брак распался.

Сегодня Яна довольна своей жизнью, но замуж она не спешил. По ее словам, брак должен быть выбором зрелых людей, которые уже чего-то добились в жизни и готовы принимать такие ответственные решения.