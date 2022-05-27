«Ужасающе»: тяжелобольной Юдашкин угасает на глазах

Знаменитый модельер Валентин Юдашкин нечасто радует своих фанатов появлением на публике. Поддерживать светскую жизнь мэтру помогает его супруга Марина. Каждый ее пост в социальных сетях находит огромный отклик у россиян.

Страшный диагноз Юдашкин услышал от врачей в 2016 году. С тех пор модельер прошел курс интенсивной терапии, перенес несколько серьезных операций. Врачи смогли добиться ремиссии, но избавить звезду от боли навсегда им пока не под силу. На этом сложном пути борьбы с болезнью Валентина поддерживает семья.

Его дочь Галина активно участвует в управлении семейным бизнесом, а супруга Марина еще и не дает кутюрье унывать. Женщина водит любимого мужа на прогулки, в театры и кино, организует встречи с друзьями. Накануне Юдашкины провели время в компании певца Александра Буйнова в одном из ресторанов.

Звездные приятели решили сфотографироваться на память. Этот снимок Марина опубликовала в своем Telegram-канале. Кадр не только порадовал, но и несколько огорчил поклонников Юдашкина.

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Для очередного выхода в свет Валентин Абрамович выбрал брючный костюм, надетый на белую футболку и синий джемпер. Образ дополнила пестрая панама — головной убор модельер не снимал даже в помещении. Похоже, кутюрье снова приходится прятать от посторонних взглядов свою поредевшую в связи с терапией прическу. Потеряв вес, и без того миниатюрный Юдашкин стал выглядеть совсем ослабевшим на фоне цветущей супруги.

«Ужасающе наблюдать, конечно, когда болезнь поражает таких замечательных людей», «Совсем усыхает, бедный», «Держитесь, Валентин! Вы отлично выглядите», - поддержали мэтра подписчики.