МакSим удивилась популярности песни "Знаешь ли ты" среди фанатов

Певица МакSим (Марина Максимова) рассказала о своем удивлении от популярности песни "Знаешь ли ты" среди российских футбольных болельщиков.
"Для меня выступление на Кубке России — значимое событие, испытываю яркие эмоции перед ним. Это, безусловно, очень важно. Моя песня популярна у болельщиков? Для меня это стало большим удивлением и восторгом. Хочу выразить благодарность футбольным фанатам за то, что так высоко оценили мою песню. Я часто хожу на футбольные матчи с моими музыкантами, некоторые из них болеют за "Спартак", — приводит слова МакSим "Матч ТВ".
Певица выступит в финале Кубка России по футболу, который пройдет в это воскресенье в "Лужниках". Начало встречи в 17.00 по московскому времени. В финале национального Кубка сыграют московские "Спартак" и "Динамо".
Последний раз команды встречались в финале Кубка 72 года назад. В полуфинале команды со счетом 3:0 переиграли своих соперников. "Динамо" оказалось сильнее "Алании", а красно-белые - красноярского "Енисея". В чемпионате страны бело-голубые стали бронзовыми призерами, а "Спартак" финишировал на 10-м месте.