МакSим удивилась популярности песни "Знаешь ли ты" среди фанатов

"Для меня выступление на Кубке России — значимое событие, испытываю яркие эмоции перед ним. Это, безусловно, очень важно. Моя песня популярна у болельщиков? Для меня это стало большим удивлением и восторгом. Хочу выразить благодарность футбольным фанатам за то, что так высоко оценили мою песню. Я часто хожу на футбольные матчи с моими музыкантами, некоторые из них болеют за "Спартак", — приводит слова МакSим "Матч ТВ".