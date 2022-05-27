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1 час назад

Певица МакSим призналась, что удивлена популярностью своей песни среди фанатов

Газета.Ru

Певица МакSим (Марина Максимова) рассказала о своем удивлении от популярности песни "Знаешь ли ты" среди российских футбольных болельщиков.

МакSим удивилась популярности песни "Знаешь ли ты" среди фанатов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Для меня выступление на Кубке России — значимое событие, испытываю яркие эмоции перед ним. Это, безусловно, очень важно. Моя песня популярна у болельщиков? Для меня это стало большим удивлением и восторгом. Хочу выразить благодарность футбольным фанатам за то, что так высоко оценили мою песню. Я часто хожу на футбольные матчи с моими музыкантами, некоторые из них болеют за "Спартак", — приводит слова МакSим "Матч ТВ".

Певица выступит в финале Кубка России по футболу, который пройдет в это воскресенье в "Лужниках". Начало встречи в 17.00 по московскому времени. В финале национального Кубка сыграют московские "Спартак" и "Динамо".

Последний раз команды встречались в финале Кубка 72 года назад. В полуфинале команды со счетом 3:0 переиграли своих соперников. "Динамо" оказалось сильнее "Алании", а красно-белые - красноярского "Енисея". В чемпионате страны бело-голубые стали бронзовыми призерами, а "Спартак" финишировал на 10-м месте.

Звёзды,Марина Максимова,Динамо,Спартак,
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