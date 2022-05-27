45-летняя Елена Ваенга показала округлившийся живот

Елена Ваенга никогда не говорит о своей личной жизни. Певица долгое время скрывала первую беременность, предпочитает молчать о своем полоении и сейчас.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Хотя уже очевидно, что вокалистка находится на последних месяцах беременности. Об интересном положении 45-летней Ваенги заговорили после выступления, прирученного ко Дню Победы.

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Разоблачить красавицу удалось благодаря фотографии, которую разместила в блоге актриса Ольга Картнункова. Певица была уже не в силах скрыть округлившиеся формы. Черное шелковое платье подчеркнуло изменившуюся фигуру будущей мамы. А сама Ваенга трогательно положила руку на живот.

Для певицы это уже вторая беременность. Почти десять лет назад она одила сына от музыканта Романа Садырбаева. В 2016 году влюбленные поженились в Санкт-Петербурге.