Как постарела звезда восьмидесятых C.C. Catch

Немецкая певица голландского происхождения снискала бешеную популярность в 80-е годы. Песни “королевы диско” гремели как в модных клубах, так и на домашних вечеринках. Но уже в 90-е годы артистка практически перестала появляться на сцене. Почему – расскажет “Рамблер”.

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Каролина Мюллер могла стать известным дизайнером – ведь именно этой профессии девушка обучалась после школы. Но жизнь сложилась иначе. Целеустремленная начинающая артистка на первые заработки в швейном бюро брала уроки танцев, игры на гитаре и вокала. Тогда же начались ее первые выступления на самых разных конкурсах талантов.

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На шаг ближе к мировой славе Каролине удалось подойти после знакомства с участником Modern Talking Дитером Боленом. Он пригласил ее в свою студию на пробы и был тронут талантом артистки. В 1985 году началось сотрудничество будущей звезды и продюсера. Еще Болен писал для Каролины песни и даже придумал ее творческий псевдоним – C.C. Catch (где CC – первые буквы имени Каролина Катарина).

Факт сотрудничества Дитера и Каролины никогда не скрывался. Поэтому девушке часто говорили, что ее песни слишком похожи на треки Modern Talking. Попытка артистки добавить в репертуар композиции собственного сочинения привели к разрыву деловых отношений с Боленом. Вместе они выпустили пять альбомов и 12 синглов.

В 90-х C.C. Catch поставила карьеру на паузу. Повлияло на девушку и судебное разбирательство с экс-продюсером, который заявил права на псевдоним Каролины. Артистке оставили сценическое имя, но обязали выплатить многомиллионную компенсацию.

Каролина не оставила творчество. Она занялась рисованием, поэзией. Ее заинтересовали духовные практики и восточная культура. А в 1998 году звезда вышла замуж за своего преподавателя медитации и йоги.

Всего три года спустя брак распался. Детей у Каролины Мюллер нет.

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Развод не сломал артистку, и она вернулась на сцену уже в начале нулевых. На волне популярности музыки восьмидесятых и девяностых C.C. Catch стала выступать в сборных концертах. В частности, артистка несколько раз приезжала в Москву для участия в “Дискотеке 80-х”, проводимой “Авторадио”. Однако Каролину приглашали уже как звезду той эпохи, то есть, об обретении новых поклонников речи и не шло.