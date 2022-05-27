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1 час назад

Белла Хадид в винтажном платье Gucci с разрезом на бедре вышла на красную дорожку Канн

Газета.Ruиещё 2

Белла Хадид вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в винтажном платье Gucci, созданном дизайнером Томом Фордом в 1996 году. Об этом пишет Vogue.com.

Белла Хадид вышла на красную дорожку Канн с разрезом на бедре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Белла Хадид появилась на красной дорожке Канн в винтажном платье итальянского дома Gucci эпохи дизайнера Тома Форда. Модель пришла на премьеру фильма Les Bonnes Étoiles в облегающем белом платье с разрезом на бедре и золотой пряжкой из осенней коллекции Gucci 1996 года. Белла дополнила образ босоножками в цвет и крупными украшениями с бриллиантами.

За вещами Gucci эпохи Тома Форда модницы устраивают настоящую охоту, а платье, в котором вышла Белла Хадид в Каннах, стало настоящей легендой в винтажных сообществах. Впервые это платье демонстрировала американская топ-модель Кэролин Мерфи в 1996 году.

Продавцы винтажной дизайнерской одежды полагают, что после выхода Беллы в платье Тома Форда для Gucci, ажиотаж вокруг вещей из этой коллекции усилится еще больше. Сейчас цены на платья из коллекции Gucci 1996 года начинаются от $15 тысяч.

Звёзды,Белла Хадид,Том Форд,
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