Григорьев-Апполонов объяснил, почему не начал сольную карьеру

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему не начал сольную карьеру. Его слова передает Teleprogramma.pro.
«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, «Тополиный пух» или «Тучи». А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко — наш композитор», — объяснил артист.
Однако Григорьев-Апполонов добавил, что записал композицию в дуэте с певцом Хабибом. Он отметил, что музыканты скоро выпустят видеоклип на новую песню.
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