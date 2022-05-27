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1 час назад

Григорьев-Апполонов объяснил, почему не начал сольную карьеру

Даша Краснова

Участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, почему не начал сольную карьеру. Его слова передает Teleprogramma.pro.

Григорьев-Апполонов объяснил, почему не начал сольную карьеру
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, «Тополиный пух» или «Тучи». А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко — наш композитор», — объяснил артист.

Однако Григорьев-Апполонов добавил, что записал композицию в дуэте с певцом Хабибом. Он отметил, что музыканты скоро выпустят видеоклип на новую песню.

До этого мы рассказывали, какой повод назвал Безруков для завершения карьеры.

Звёзды,Игорь Матвиенко,
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