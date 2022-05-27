Бывшая жена Тома Круза впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Актриса Кэти Холмс вместе с бойфрендом, музыкантом Бобби Вутеном III, который на 10 лет младше ее, дебютировала на светском мероприятии. Об этом сообщает Page Six.

43-летняя актриса и 33-летний музыкант посетили гала-вечер в честь 25-летия некоммерческой организации The Moth, занимающейся искусством и сценическими выступлениями. Мероприятие состоялось вечером 26 мая в центре Нью-Йорка. Это был первый официальный выход пары после того, как их месяц назад заметили на прогулке в Центральном парке.

Отношения Холмс с музыкантом стали первыми, о которых стало известно публике, после ее расставания с шеф-поваром Эмилио Витоло-младшим в мае 2021 года. Бобби Вутена III, номинанта на «Грэмми», актриса уже успела познакомить со своей матерью Кейтлин.

«У Кэти в жизни много приоритетов. Она мать-одиночка, ее дочь [Сури] всегда на первом месте, их отношения развивались слишком быстро», — говорил инсайдер о причинах расставания Холмс и Витоло.