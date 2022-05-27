Британская супермодель и актриса Кара Делевинь вышла в свет в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Соответствующие кадры публикует издание Daily Mail.

29-летняя знаменитость появилась перед камерами на гала-концерте amfAR во время Каннского кинофестиваля в длинном платье черного цвета с экстремально глубоким декольте, оголяющим живот, и разрезом до бедра. Ее образ дополнили атласные босоножки на платформе в тон наряда.

Кроме того, в качестве аксессуаров манекенщица выбрала комплект из длинной золотой цепочки и сережек с жемчужными вставками. Волосы Делевинь были зачесаны в аккуратный пучок на макушке, а макияж был выполнен в винной палитре с дымчатыми тенями для век и яркой помадой.