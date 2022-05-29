Самые странные выходки постаревшей Мадонны за последний месяц

Королева поп-сцены, 63-летняя Мадонна, не перестает удивлять поклонников по всему миру. Правда теперь чаще всего она привлекает внимание не своими хитами, а неординарными выходками. О ее самых странных и откровенных поступках за последнее время — в материале "Рамблера".

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Ищу молодого красавчика

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63-летняя Мадонна недавно рассталась со своим 28-летним возлюбленным, танцором Ахламаликом Уильямсом. Прошло совсем мало времени, но звезда уже присматривается к новым претендентам на роль молодого любовника.

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Так, СМИ сообщили, что Мадонна устроила негласный кастинг среди молодых парней, желающих вступить с ней в отношения. Женщина попросила свою команду подобрать ей мужчину по основным критериям: ему около 20 лет и он обладает мускулистым телом.

"Мысль о седых волосах или морщинах ее сильно отталкивает. Ей нужен крепко сложенный, горячий парень в возрасте около двадцати лет — тот, кто может идти в ногу с ней", — цитирует издание Mirror инсайдера, близкого к певице.

По его словам, Мадонне нужно несколько вариантов для сопровождения и расслабления.

"Это важный год для Мадонны, и она хочет, чтобы ее сопровождали на мероприятиях и помогали ей расслабиться за кулисами", — добавил он.

По словам инсайдера, парни должны быть полностью лишены морщин, седых волос и дряблых мышц, чтобы получить шанс быть рядом с Мадонной.

Благотворительность 18+

Еще один недавний скандал - Мадонна решила посотрудничать с цифровым художником, чтобы создать три NFT-видео и продать их для благотворительности.

В них будет нарисованная 3D-версия Мадонны, а сами клипы носят эротический характер. Так, на картине графическая Мадонна будет представлена обнаженной.

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В трех видеороликах ее ноги раздвинуты, а бабочки, деревья, многоножки-роботы и цветы появляются из 3D-скана ее влагалища. Коллекция также включает в себя 3D-печать ее гениталий.

Вырученные средства от продаж такого откровенного контента будут переданы трем благотворительным организациям:

Некоторые в соцсетях заклеймили ее «отчаянно нуждающейся во внимании» и «жуткой», но, как всегда, Мадонна нашла, что ответить фанатам. Звезда заявила, что она «сделала то, что женщины делали с незапамятных времен».

Свидание с Папой Римским

При всем этом Мадонна в начале мая отправила Папе Римскому странное сообщение с просьбой встретиться с ней, чтобы обсудить «важные вопросы». Такой пост она опубликовала в соцсетях, отметив аккаунт Папы.

В сообщении певица заявила, что является «хорошей католичкой», и посетовала на то, что ее не менее трех раз отлучали от католической церкви. Она также добавила не исповедовалась «несколько десятков лет».

На странице Папы Франциска в Твиттере было много активности с тех пор, как певица связалась с ним, хотя она еще не получила публичного ответа на сообщение.