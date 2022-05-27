Малышева попала в больницу: «Практически не могу ходить»

Телеведущая Елена Малышева еще недавно делилась со своими поклонниками фотографиями с путешествия в Узбекистан. Однако после приезда знаменитость резко стала чувствовать себя плохо. Сейчас Малышева призналась, что она столкнулась с проблемами со здоровьем.
«Кто бы знал, где я сейчас нахожусь. А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить. Вот так», — рассказала ведущая в соцсетях.
Елена решила не ждать, когда появятся слухи о ее состоянии, и сама сообщила о своем здоровье. Недавно звезде не понравилось, как общественность говорила о ее коллеге Валдисе Пельше. Тогда в Сети ходила информация о том, что он попал в больницу. Малышева же опровергла это.