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48 минут назад

Елена Малышева попала в больницу: «Практически не могу ходить»

WomanHit.ruиещё 3

Телеведущая Елена Малышева еще недавно делилась со своими поклонниками фотографиями с путешествия в Узбекистан. Однако после приезда знаменитость резко стала чувствовать себя плохо. Сейчас Малышева призналась, что она столкнулась с проблемами со здоровьем.

Малышева попала в больницу: «Практически не могу ходить»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Кто бы знал, где я сейчас нахожусь. А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить. Вот так», — рассказала ведущая в соцсетях.

Елена решила не ждать, когда появятся слухи о ее состоянии, и сама сообщила о своем здоровье. Недавно звезде не понравилось, как общественность говорила о ее коллеге Валдисе Пельше. Тогда в Сети ходила информация о том, что он попал в больницу. Малышева же опровергла это.

Звёзды,Валдис Пельш,Елена Малышева,
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