Малышева попала в больницу: «Практически не могу ходить»

«Кто бы знал, где я сейчас нахожусь. А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Меня уже посмотрел доктор. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать с сильной болью в подвздошной кости. Я практически не могу ходить. Вот так», — рассказала ведущая в соцсетях.