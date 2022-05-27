Савичева рассказала об отношениях с Фадеевым после конфликта

Юлия Савичева в беседе с Teleprogramma.pro прокомментировала, в каких взаимоотношениях находится с Максимом Фадеевым после ссоры и ухода от продюсера.
"В прекрасных. И мы общаемся по телефону. Иногда бывало так, что мы могли разговаривать по три часа. Обо всем вообще: о жизни, о музыке, о природе, о погоде", - рассказала певица.
Она добавила, что шоумен многое сделал для нее в свое время. Савичева объяснила, что видит в Фадееве наставника, который, по словам исполнительницы, ее "воспитал".
"Максим Фадеев для меня, прежде всего, учитель. Он им был и останется навсегда, - отметила артистка.
В 2021 году Савичева впервые в интервью с The Voice раскрыла некоторые детали конфликта с Фадеевым после ухода от него. По словам певицы, продюсер поверил некоторым доброжелателям, которые распространяли о ней слухи.