"Сбил, зараза!": поклонник разозлил Билана

Во время своего юбилейного концерта в петербургском Ледовом дворце певец Дима Билан назвал поклонника "заразой" из-за того, что тот прервал его монолог. Об этом сообщает KP.RU.
"Понимание ценности времени дается не сразу, вы же понимаете, да? Это дается ближе к середине, так сказать, общепринятого понимания о возрасте. Только по прошествии времени ты понимаешь, хотя я всегда это понимал, но не максимально близко",
— говорил музыкант со сцены.
И один нетрепливый поклонник выкрикнул в тот момент на весь зал: "Дима, да жги уже!" И Билан ответил:
"Да подожди ты! Сбил, зараза! Это мое шоу, понимаешь?"
Стоит отметить, что подобные монологи на концертах Димы Билана происходят довольно часто. Артист иногда прерывает выступление, чтобы порассуждать о ценностях, скоротечности времени и поддержке поклонников.