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41 минуту назад

"Сбил, зараза!": поклонник разозлил Билана во время концерта

Мария Иглина

Во время своего юбилейного концерта в петербургском Ледовом дворце певец Дима Билан назвал поклонника "заразой" из-за того, что тот прервал его монолог. Об этом сообщает KP.RU.

"Сбил, зараза!": поклонник разозлил Билана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Понимание ценности времени дается не сразу, вы же понимаете, да? Это дается ближе к середине, так сказать, общепринятого понимания о возрасте. Только по прошествии времени ты понимаешь, хотя я всегда это понимал, но не максимально близко",

— говорил музыкант со сцены.

И один нетрепливый поклонник выкрикнул в тот момент на весь зал: "Дима, да жги уже!" И Билан ответил:

"Да подожди ты! Сбил, зараза! Это мое шоу, понимаешь?"

Стоит отметить, что подобные монологи на концертах Димы Билана происходят довольно часто. Артист иногда прерывает выступление, чтобы порассуждать о ценностях, скоротечности времени и поддержке поклонников.

Ранее ABBA дала первый концерт после 36-летнего перерыва.

Звёзды,Дима Билан,
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