Гузеева вернулась в Москву и удивилась сюрпризу от подруг

«Они мне решили сделать вот такой сюрприз. Ах вы мои любимые дурочки! А я еще звоню попросить их, чтобы предупредили за 15 минут, чтобы я успела на стол накрыть. Мои вы лапочки, роднулечки», — поблагодарила подруг Гузеева.