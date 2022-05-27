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8 минут назад

Гузеева вернулась в Москву и удивилась сюрпризу от подруг

Газета.Ru

Телеведущая Лариса Гузеева вернулась из отпуска в Болгарии и встретила в своем загородном особняке подруг и коллег по проекту «На дачу». В качестве сюрприза они преподнесли звезде «Давай поженимся» садовые цветы в подвесных кашпо, которыми Гузеева похвасталась в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Гузеева вернулась в Москву и удивилась сюрпризу от подруг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Они мне решили сделать вот такой сюрприз. Ах вы мои любимые дурочки! А я еще звоню попросить их, чтобы предупредили за 15 минут, чтобы я успела на стол накрыть. Мои вы лапочки, роднулечки», — поблагодарила подруг Гузеева.

После этого телеведущая отвела друзей в гостиную, где они подарили ей десерт в виде брендовой сумки и лежащим рядом сладких купюр номиналом в €500. Гузеева, в свою очередь, также поставила на стол немало блюд.

«Знаете, в чем счастье? Найти своих людей и расслабиться. Девчонки, я вас люблю. Возьму и свою пятисотку», — отметил она.

Звёзды,Лариса Гузеева,
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