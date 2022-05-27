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59 минут назад

Дженнифер Энистон обращалась к психологу после развода с Брэдом Питтом

Газета.Ru

Актриса Дженнифер Энистон в рамках «The Ellen Show» призналась, что была вынуждена обратиться к психотерапевту после развода с Брэдом Питтом.

"Чувствовала, как иду ко дну": Энистон ходила к психологу после развода с Питтом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я развелась и отправилась на терапию. Мне пришлось долго работать со специалистом. Затем я снялась в фильме «Развод по-американски» и чувствовала, как иду ко дну», — вспомнила Энистон.

Она подчеркнула, что ситуация с разводом сильно давила на нее. Однако в определенный момент Энистон поняла, что так больше продолжаться не может, и в жизни надо что-то менять. Актриса уточнила, что сейчас отношения с бывшим мужем исключительно дружеские.

Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году спустя пять лет после свадьбы.

Звёзды,Брэд Питт,Дженнифер Энистон,
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