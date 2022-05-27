"Чувствовала, как иду ко дну": Энистон ходила к психологу после развода с Питтом

Актриса Дженнифер Энистон в рамках «The Ellen Show» призналась, что была вынуждена обратиться к психотерапевту после развода с Брэдом Питтом .

«Я развелась и отправилась на терапию. Мне пришлось долго работать со специалистом. Затем я снялась в фильме «Развод по-американски» и чувствовала, как иду ко дну», — вспомнила Энистон.

Она подчеркнула, что ситуация с разводом сильно давила на нее. Однако в определенный момент Энистон поняла, что так больше продолжаться не может, и в жизни надо что-то менять. Актриса уточнила, что сейчас отношения с бывшим мужем исключительно дружеские.