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1 час назад

"Они хотят убить меня": Эмбер Херд о поклонниках Джонни Деппа

Мария Иглина

Судебные разбирательства между актерами и бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом продолжаются. На этот раз Херд заявила, что на протяжении долгого времени она получает оскорбления и угрозы со стороны поклонников бывшего мужа.

"Они хотят убить меня": Херд о поклонниках Деппа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Люди открыто смеются над моими показаниями о нападении и об издевательствах. Это мучительная, болезненная и самая унизительная вещь, через которую мне когда-либо приходилось проходить. Они хотят убить меня и грозят засунуть мою дочь в микроволновку и открыто говорят мне об этом. И все это происходит ежедневно и на протяжении многих лет",

— поделилась актриса.

Кроме этого, Херд уверена, что Депп поощряет подобное давление на нее и, по словам актрисы, все нападки могли прекратиться, если бы он того захотел.

Ранее Кейт Мосс опровергла слух, что Джонни Депп толкал ее с лестницы.

Звёзды,Кейт Мосс,
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