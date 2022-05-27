"Они хотят убить меня": Херд о поклонниках Деппа

"Люди открыто смеются над моими показаниями о нападении и об издевательствах. Это мучительная, болезненная и самая унизительная вещь, через которую мне когда-либо приходилось проходить. Они хотят убить меня и грозят засунуть мою дочь в микроволновку и открыто говорят мне об этом. И все это происходит ежедневно и на протяжении многих лет",