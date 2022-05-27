Волочкова опровергла слухи о романе с таксистом из Азербайджана

Спутником Анастасии Волочковой во время отдыха в Турции стал успешный бизнесмен, а не «таксист из Азербайджана». Об этом сообщила сама балерина в одной из социальных сетей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам артистки, она ездила в Турцию в романтическое путешествие, куда ее пригласили друзья и «друг бизнесмен, уроженец Турции, состоятельный и богатый человек».

Волочкова подчеркнула, что в собственности у ее избранника есть 22 элитных автомобиля. Она назвала своего нового возлюбленного «молодым, сексуальным, интересным и светлым» человеком. Балерина похвасталась, что бизнесмен арендовал для нее целый остров, чтобы ее «не донимали толпы и не фотографировали из кустов».

— Я всегда окружена постоянным вниманием мужчин. И вправе сама выбирать, с кем мне отношения выстраивать, как, на какой период и когда их завершать, — цитирует артистку «Газета.ру».