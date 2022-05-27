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39 минут назад

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вернулась на подиум после родов

Lenta.ru

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм вернулась на подиум через четыре месяца после родов. Соответствующие кадры публикует издание Daily Mail.

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вернулась на подиум после родов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 34-летняя знаменитость приняла участие в модном показе, который состоялся в финале гала-вечера amfAR, прошедшего в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Манекенщица предстала перед публикой в длинном черном обтягивающем платье с асимметричным декольте и высоким разрезом до бедра.

Среди прочего, образ Грэм дополнила фата, закрепленная на прическе, и босоножки в тон наряда. Стилисты собрали ее волосы в высокий пучок, уложив при этом подкрученные концы прядей к лицу звезды. В качестве макияжа были выбраны черные дымчатые тени и нюдовая помада.

Модель объявила о второй беременности в июле. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она предстала полуобнаженной и продемонстрировала свой живот. Известно, что 7 января манекенщица родила двойню и стала многодетной матерью — первенец модели появился на свет 18 января 2020 года.

Ранее в мае Эшли Грэм снялась голой в рекламе менее чем через четыре месяца после родов. Манекенщица стала героиней рекламной кампании бренда Spanx, в рамках которой она представила брюки, маскирующие швы от нижнего белья. На некоторых кадрах модель позировала полностью обнаженной, демонстрируя складки на боках и грудь.

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