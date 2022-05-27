Кардашьян извинилась перед семьей за бывшего мужа

Американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян попросила прощения за своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста во время съемок очередного эпизода семейного реалити-шоу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Я осознаю влияние, которое мои отношения оказали на мою семью. И у меня никогда не было возможности просто сказать: «Простите». Я пообещала себе, что больше никогда не позволю этому случиться с вами снова и так обращаться, — призналась фотомодель.

Она пояснила, что пыталась все время защищать экс-супруга, имевшего биполярное расстройство, и не могла контролировать его отношение к семье.

Родные актрисы поддержали ее признание. Мать девушки Крис Дженнер отметила, что понимает ее, так как речь шла о сохранении семьи и благополучии детей. При этом одна из сестер Кардашьян — Хлоя — заявила, что Ким на тот момент не могла нести ответственность за чужие поступки, передает Spletnik.