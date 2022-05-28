Лепс предупредил зятя о расплате, если тот обидит дочь

Лепс отметил, что мужчина должен любить свою работу, заботиться о семье, которая ни в чем не должна нуждаться. Также музыкант разумно отметил, что благосостояние не появляется за год. Он привел в пример себя и свою супругу, которая выходила замуж просто за любимого человека, а известным артистом он стал уже потом.