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3 часа назад

Григорий Лепс публично предупредил зятя о расплате, если тот обидит дочь

runews24.ru

Свадьба отгремела, но звездный тесть решил расставить точки над i, и в интервью журналисту Муз-ТВ озвучил требования, которым должен соответствовать супруг или ухажер его дочери.

Лепс предупредил зятя о расплате, если тот обидит дочь
Фото: runews24.rurunews24.ru

Лепс отметил, что мужчина должен любить свою работу, заботиться о семье, которая ни в чем не должна нуждаться. Также музыкант разумно отметил, что благосостояние не появляется за год. Он привел в пример себя и свою супругу, которая выходила замуж просто за любимого человека, а известным артистом он стал уже потом.

Однако при всей благосклонности Григорий Лепс пообещал уничтожить зятя морально и физически, если тот обидит дочь певца.

«Возможности у меня для этого есть», – резюмировал артист.

Звёзды,Григорий Лепс,
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