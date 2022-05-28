Депп признался в романе с русской девушкой во время брака с Херд

На очередном заседании суда, на котором Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, актер признался, что был не верен своей жене.
Поводом для признания стали показания его бывшего помощника, который уверял, что артист просил в 2016 году просил достать для него переписку Херд с миллиардером Илоном Маском, которых подозревал в любовной связи.
При этом сам Депп якобы сказал своему помощнику о том, что «встретил одну возвышенную маленькую русскую… И лишь тогда понял, сколько времени потратил даром на эту пятидесятицентовую стриптизершу».
Таким прозвищем Депп не раз награждал свою тогдашнюю супругу. Что касается таинственной русской, ее имени Джонни не называл.
Хотя спустя несколько лет в Голливуде ходили слухи о его возможных отношениях с русской танцовщицей Полиной Грей.