Депп признался в романе с русской девушкой во время брака с Херд

На очередном заседании суда, на котором Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, актер признался, что был не верен своей жене.

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Поводом для признания стали показания его бывшего помощника, который уверял, что артист просил в 2016 году просил достать для него переписку Херд с миллиардером Илоном Маском, которых подозревал в любовной связи.

При этом сам Депп якобы сказал своему помощнику о том, что «встретил одну возвышенную маленькую русскую… И лишь тогда понял, сколько времени потратил даром на эту пятидесятицентовую стриптизершу».

Таким прозвищем Депп не раз награждал свою тогдашнюю супругу. Что касается таинственной русской, ее имени Джонни не называл.