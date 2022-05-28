Энистон рассказала подробности развода с Брэдом Питтом

Вечером 26 мая состоялось своеобразное прощание с культовым шоу под руководством веселой блондинки Эллен Дедженерес. Еще 19 лет назад программа в формате интервью увидела свет на американском телевидении и не удивительно, что в то время первой гостьей стала звезда самого популярного ситкома США «Друзья» — Дженнифер Энистон. И по символичное традиции именно ей была поручена возможность поставить точку в знаменитом проекте. Кроме того, компанию актрисе составила певица Пинк и Билли Айлиш. Однако именно в секретах всеми любимой Рэйчел Грин больше всего заинтересована аудитория и по этому случаю, она позвонила себе немного откровенностей.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Так, Эллен решила узнать подробнее о периоде после окончания съемок «Друзей». Какой была жизнь звезды экрана и что она делала в это время? Но в тот момент Дженнифер гораздо больше переживала из-за развода, ведь любимый муж Брэд Питт променял ее на роман, закрутившийся с Анджелиной Джоли на площадке фильма «Мистер и миссис Смит».

«Ну, вы помните, что я развелась и отправилась на терапию. А потом я снялась в фильме „Расставание“. Решила пойти до конца», — сказала она в эфире.