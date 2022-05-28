Энистон рассказала подробности развода с Брэдом Питтом

Вечером 26 мая состоялось своеобразное прощание с культовым шоу под руководством веселой блондинки Эллен Дедженерес. Еще 19 лет назад программа в формате интервью увидела свет на американском телевидении и не удивительно, что в то время первой гостьей стала звезда самого популярного ситкома США «Друзья» — Дженнифер Энистон. И по символичное традиции именно ей была поручена возможность поставить точку в знаменитом проекте. Кроме того, компанию актрисе составила певица Пинк и Билли Айлиш. Однако именно в секретах всеми любимой Рэйчел Грин больше всего заинтересована аудитория и по этому случаю, она позвонила себе немного откровенностей.
Так, Эллен решила узнать подробнее о периоде после окончания съемок «Друзей». Какой была жизнь звезды экрана и что она делала в это время? Но в тот момент Дженнифер гораздо больше переживала из-за развода, ведь любимый муж Брэд Питт променял ее на роман, закрутившийся с Анджелиной Джоли на площадке фильма «Мистер и миссис Смит».
«Ну, вы помните, что я развелась и отправилась на терапию. А потом я снялась в фильме „Расставание“. Решила пойти до конца», — сказала она в эфире.
Многие боятся или стесняются признаваться в подавленном состоянии, но вот Энистон ясно дала понять, что психолог может стать спасением в такой тяжелой и эмоциональной ситуации. Зрители особенно оценили признание вечно улыбчивой актрисы и дружно поаплодировали ей за неподдельную искренность. Спустя годы Дженнифер понимает, что за темной полосой следует светлая и никогда не стоит расстраиваться из-за неудач в любви!