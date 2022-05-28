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27 минут назад

Звезда «Улиц разбитых фонарей» не хочет менять свою внешность

runews24.ru

52-летняя актриса Анастасия Мельникова прокомментировала бесчисленные советы поклонников по поводу исправления ее внешности.

Звезда «Улиц разбитых фонарей» не хочет менять свою внешность
Фото: runews24.rurunews24.ru

За последнее время звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» изменилась, она переболела коронавирусом, чуть постарела и располнела. И после этого в ее адрес стало приходить много советов вернуть былую красоту с помощью пластических хирургов.

«Конечно, все с возрастом молодеют, худеет, одна я старею и полнею!» - возмутилась Мельникова в эфире «Центрального телевидения».

Она рассказала, что очень переживает из-за отеков и тона кожи, но лучше пусть будет «обезьянье лицо», чем ей потом будет стыдно, что она превратилась в «надутую куклу».

Звёзды,Анастасия Мельникова,
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