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2 часа назад

Близкие Ваенги не подтвердили беременность певицы

Мира Маркина

Близкие российской исполнительницы Елены Ваенги опровергли информацию о беременности звезды, сообщает «Московский комсомолец».

Близкие Ваенги не подтвердили беременность певицы
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Собеседники издания отметили, что певица выразила намерение подать в суд на СМИ, которые распространили слух.

«Журналистам сейчас нечем заняться. Елена очень огорчена столь неуместными статьями о ней. Жаль, что эта фотография наделала столько шума», – рассказали о реакции Ваенги ее близкие.

Снимок, который вызвал подозрения о беременности звезды, опубликовала в социальных сетях юмористка Ольга Картункова. Вероятнее всего, неудачный ракурс вызвал волну подозрений.

Возмутительный кадр уже удален.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что сейчас происходит в жизни Елены Ваенги.

Звёзды,Ольга Картункова,
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