Близкие Ваенги не подтвердили беременность певицы

Близкие российской исполнительницы Елены Ваенги опровергли информацию о беременности звезды, сообщает «Московский комсомолец».
Собеседники издания отметили, что певица выразила намерение подать в суд на СМИ, которые распространили слух.
«Журналистам сейчас нечем заняться. Елена очень огорчена столь неуместными статьями о ней. Жаль, что эта фотография наделала столько шума», – рассказали о реакции Ваенги ее близкие.
Снимок, который вызвал подозрения о беременности звезды, опубликовала в социальных сетях юмористка Ольга Картункова. Вероятнее всего, неудачный ракурс вызвал волну подозрений.
Возмутительный кадр уже удален.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что сейчас происходит в жизни Елены Ваенги.