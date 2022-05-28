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23 минуты назад

Дочь Заворотнюк рассказала о лечении матери

Газета.Ru

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, прервала молчание о здоровье матери и рассказала о 3-летней сестре Миле. Подробностями девушка поделилась в социальных сетях.

Дочь Заворотнюк рассказала о лечении матери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анна Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков под новым постом в соцсетях. Многие интересовались, как себя чувствует ее мама.

«Потихонечку, она на серьезном лечении, — рассказала Анна. — Болезнь очень серьезная».

Девушка отметила, что информация о состоянии ее родительницы, которую зачастую распространяют СМИ, ложная. «Я не читаю никогда, ни разу там правды не видела», — поделилась она.

Наследницу звезды сериала «Моя прекрасная няня» также расспрашивали о ее родном младшем брате, 21-летнем Майкле, и 3-летней единоутробной сестре Миле. «Не любит фоткаться», — объяснила Анна, почему не выкладывает фотографии с Майклом. А на вопрос о Миле девушка ответила следующим образом: «Она хорошо, растет».

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Однако диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году во время разговора с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,Владимир Путин,
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