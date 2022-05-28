Дочь Заворотнюк рассказала о лечении матери

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, прервала молчание о здоровье матери и рассказала о 3-летней сестре Миле. Подробностями девушка поделилась в социальных сетях.
Анна Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков под новым постом в соцсетях. Многие интересовались, как себя чувствует ее мама.
«Потихонечку, она на серьезном лечении, — рассказала Анна. — Болезнь очень серьезная».
Девушка отметила, что информация о состоянии ее родительницы, которую зачастую распространяют СМИ, ложная. «Я не читаю никогда, ни разу там правды не видела», — поделилась она.
Наследницу звезды сериала «Моя прекрасная няня» также расспрашивали о ее родном младшем брате, 21-летнем Майкле, и 3-летней единоутробной сестре Миле. «Не любит фоткаться», — объяснила Анна, почему не выкладывает фотографии с Майклом. А на вопрос о Миле девушка ответила следующим образом: «Она хорошо, растет».
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Однако диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году во время разговора с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.