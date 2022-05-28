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2 часа назад

Лера Кудрявцева станет крестной мамой ребенка Екатерины Гордон

Газета.Ru

Телеведущая Лера Кудрявцева будет крестной мамой ребенка юриста Екатерины Гордон. Об этом изданию StarHit рассказал PR-менеджер Гордон Андрей Карпов. Он также отметил, что беременность 41-летней женщины на данный момент протекает хорошо.

Кудрявцева станет крестной мамой ребенка Екатерины Гордон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Девушки виделись на мероприятии 25 мая, где и договорились о том, что крестной мамой будущего ребенка Екатерины станет Лера. Как Екатерина назовет малыша, пока сказать не можем. На сегодняшний день беременность протекает благоприятно", — заявил Карпов.

О беременности Гордон сообщила в апреле. За несколько месяцев до этого стало известно, что юрист вступила в брак с бизнесменом Виктором Хархалисом. Также у Гордон есть двое сыновей Даниил и Серафим, родившиеся в 2012 и 2017 годах соответственно.

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