Что известно о молодой жене Александра Гордона?

Недавно Александр Гордон женился в пятый раз. Его супругой стала Софья Каландадзе. Девушка на 38 лет младше своего избранника. Ей всего 20 лет. По профессии она музыкант, играет на арфе. Софья является племянницей знаменитого пианиста Бориса Березовского. Сейчас она студентка Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

Фото: New Magazine New Magazine

Девушка очень талантлива, к 20 годам успела стать лауреатом всероссийских и ряда международных конкурсов.

Они познакомились еще четыре года назад во время совместного фестиваля в Елабуге. Гордон читал сонеты, а Каландадзе ему аккомпанировала. Однако роман случился позже. Девушке на тот момент было всего 16 лет.

Удивительно, но молодая уже была замужем.

«Я вообще-то не первый раз замужем. Меня достало, что ему каждый об этом говорит, а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни», – призналась Софья на страничке в социальной сети.