Волочкова ответила на слухи о романе с таксистом

Балерина Анастасия Волочкова дала новый комментарий в связи с новым романом в своей жизни. Знаменитая блондинка ответила на домыслы своих критиков о том, что ее нынешний избранник якобы является обычным таксистом из соседней республики Азербайджан.

Фото: Суть событий Суть событий

46-летняя танцовщица заявила, что ее новый возлюбленный – уроженец Турции, а не выходец из страны постсоветского пространства. По словам знаменитости, ее любимый мужчина – солидный и состоятельный человек. По совместительству жених еще молод и красив.

«Этот, как вы говорите таксист, у которого собственный парк с элитными 22 автомобилями», – написала Волочкова в своем блоге.

Анастасия также похвасталась, что бойфренд арендовал для нее одной целый остров: чтобы бывшую приму ГАБТа не тревожили толпы поклонников и журналистов.