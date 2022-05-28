Бородина намекнула на истинную причину развода

Ксения Бородина со скандалом развелась с Курбаном Омаровым в прошлом году. Однако эта тема для нее до сих пор является животрепещущей.

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За этот период теледива ни разу не называла точную причину разрыва с Курбаном. Но периодически Бородина наводит публику на мысль, что измены способны разрушить любой брак. А на днях девушка затрону и первую супругу Курбана Аллу Воденко, у которой есть сын от бизнесмена. Бородина призналась, что всегда была против его общения с Аллой. И, как оказалось, не зря.

Началось все с того, что одна из подписчиц пожаловалась на то, что ее муж общается с бывшей возлюбленной, аргументируя это наличием ребенка. Ксения ответила подписчице, посоветовав ей быть осторожнее.

«Будьте аккуратны, я вот никогда в этом общении не видела ничего полезного и оказалась очень права», — предупредила Бородина.