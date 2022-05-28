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1 час назад

Бородина была против общения Курбана с бывшей женой: «Не видела ничего в этом полезного и оказалась очень права»

Popcake.tv

Ксения Бородина со скандалом развелась с Курбаном Омаровым в прошлом году. Однако эта тема для нее до сих пор является животрепещущей.

Бородина намекнула на истинную причину развода
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

За этот период теледива ни разу не называла точную причину разрыва с Курбаном. Но периодически Бородина наводит публику на мысль, что измены способны разрушить любой брак. А на днях девушка затрону и первую супругу Курбана Аллу Воденко, у которой есть сын от бизнесмена. Бородина призналась, что всегда была против его общения с Аллой. И, как оказалось, не зря.

Началось все с того, что одна из подписчиц пожаловалась на то, что ее муж общается с бывшей возлюбленной, аргументируя это наличием ребенка. Ксения ответила подписчице, посоветовав ей быть осторожнее.

«Будьте аккуратны, я вот никогда в этом общении не видела ничего полезного и оказалась очень права», — предупредила Бородина.

Возможно, таким образом теледива дала понять, что когда-то сама обожглась на этой почве. Были ли у нее скандалы с Омаровым по этому поводу, девушка не сообщила. Интересно, что на эту тему думает сам бизнесмен? Повлияла ли Бородина на его общение с первым ребенком?

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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