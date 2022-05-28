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1 час назад

Певица Анастасия в девятый раз вышла замуж

Вечерняя Москва

Некогда популярная российская певица Анастасия вновь решилась пойти под венец, этот брак стал для нее уже девятым. Очередным избранником артистки стал Владимир Зудин, с которым ранее они уже были женаты.

Певица Анастасия в девятый раз вышла замуж
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Два года назад исполнительница официально развелась с певцом Юлианом, с которым они прожили в браке всего чуть больше года. Спустя недолгое время после разрыва она вернулась к бывшему супругу Зудину.

В интервью порталу StarHit она созналась, что жалеет о необдуманном уходе от новоиспеченного супруга ради Юлиана. Первоначально Анастасия считала, что экс-избранник не сможет простить ей предательство. Однако мужчина не только принял бывшую супругу в своем доме, но и вновь позвал ее в ЗАГС.

Популярная в начале нулевых певица призналась, что «искренне и ярко» извинялась перед Зудиным. Она отметила, что таких извинений хватило, чтобы убедить возлюбленного снова жить вместе.

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