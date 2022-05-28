«Сбросила 10 лет со своего лица»: Джей Ло открыла секрет

Секрет душевного и физического благополучия Дженнифер Лопес прост, но порой неуловим: она настаивает на том, как важно спать от семи до девяти часов каждую ночь и делится с подписчиками своим утренним распорядком дня, который не обходится без аффирмаций. Если вы не знали, у певицы есть рассылка для подписчиков, где она делится подробностями своей личной жизни (да, именно там она объявила о помолвке с Беном Аффлеком). Одну из последних тем Джей Ло как раз посвятила ценности сна, ведь это негласное правило 52-летняя звезда осознала на собственном опыте ещё в 20 лет.

Фото: Кадр из фильма "Госпожа горничная" Кадр из фильма "Госпожа горничная"

«В моей жизни был период, когда я спала по 3-5 часов за ночь. Мне было около 20 лет, и я считала себя непобедимой. Так было до одного дня, пока у меня не случился приступ паники из-за недостатка сна. Я не могла ясно видеть, а потом физические симптомы, которые я испытывала, начали пугать меня, и страх усугубился. Теперь я знаю, что это была паническая атака, вызванная переутомлением, но тогда я даже не слышала этого термина. Я думала, что схожу с ума», — пишет звезда.

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В тот страшный момент охранник Лопес отвез её к врачу, и она чувствовала себя просто ужасно. Поскольку стресс и тревога могут вызвать бессонницу, то это может быстро превратиться в порочный круг. «Чем позже мы ложимся спать, при условии, что нам нужно вставать в определённое время, тем сильнее стресс, который со временем может иметь очень серьёзные последствия для нашего организма», — сказал в интервью Крис Винтер, доктор медицинских наук, медицинский директор «Центра медицины сна Марты Джефферсон» в Шарлотсвилле, штате Вирджиния.

В то время врач Лопес посоветовал ей спать от семи до девяти часов каждую ночь, избегать кофеина и уделять внимание физическим упражнениям, которые помогут сбалансировать нагрузку. «Я поняла, насколько серьёзными могут быть последствия, когда ты игнорируешь, то что нужно телу и разуму для здоровья. С этого началось моё путешествие к себе», — добавила она. И как оказалось, режим сна стал ключиком не только к крепкому здоровью, но и её сияющей внешности. «Я думаю о сне как о маленькой машине времени. Вы ложитесь и попадаете в пространство, где вы сохраняете себя, а затем выходите оттуда новым, более молодым человеком, чем вы были раньше. Иногда я просыпаюсь и говорю: "Вау! Я только что сбросила 10 лет со своего лица!". Вот что может сделать для вас хороший сон, и это накапливается со временем», — призналась Джей Ло.

Хотя выглядеть на 10 лет моложе после одной ночи сна — это, конечно, что-то из области фантастики, в утверждениях Лопес о всё же есть некоторая доля правды. «Существует такое понятие, как сон красоты. С возрастом недостаток сна сказывается на нас всё сильнее и проявляется на лице. Это объясняет, почему тёмные круги и мелкие морщинки могут появиться гораздо позже, несмотря на бессонные ночи в 20 лет», — говорит Майкл Дж. Бреус, доктор философии, клинический психолог, сертифицированный специалист по сну.