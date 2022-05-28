Схватил за горло и начал душить: кто напал на Плетневу

Взбешенный поклонник решил проучить певицу за то, что она не отвечала на его сообщения. Охранники с трудом оттащили агрессора.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

На известную певицу Анну Плетневу совершено нападение. После концерта в Санкт-Петербурге в местном Ледовом дворце экс-солистку российской поп-группы «Лицей» чуть было не задушил поклонник: мужчину с трудом оттащили охранники. Инцидент произошел несколько лет назад, однако рассказать о случившемся артистка решилась только сейчас в интервью журналистам газеты «Комсомольская правда». Как оказалось, до этого агрессор неоднократно посылал Плетневой непристойные сообщения в социальных сетях, которые исполнительница игнорировала. После концерта парень решил жестоко ее проучить.

«Ко мне метнулся фанат. Охрана, зная, что я в теплых отношениях со своими поклонниками, отнеслась спокойно, что мужчина схватил меня и стал душить. Только по моим крикам, совсем не похожим на дружественные, они поняли, что я не в восторге от такого проявления любви. Парня оттащили. Оказалось, что этот человек приходил в ярость, что я не отвечаю ему взаимностью», — сообщила Плетнева.

При этом певица не скрывает, что в своем творчестве она использует женскую сексуальность как манифест. Анна Юрьевна объясняет это просто: родилась она в Советском Союзе, где секса не было, а вот в себе Плетнева его чувствовала. Поправившаяся на 22 килограмма артистка отмечает, что эта «несостыковка, дисгармония, дисбаланс» волновали ее с самого детства, и она решила выразить это в песнях.