Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Популярная в России актриса — Анастасия Заворотнюк — на протяжении трех лет борется с онкологическим заболеванием. Накануне ее дочь Анна поделилась в соцсетях подробностями о ее состоянии. Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня" Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Известно, что Анастасия Заворотнюк вот уже три года проходит лечение. У нее подтвердилось онкологическое заболевание. У актрисы огромная армия поклонников, и всех, конечно же, волнует состояние любимой артистки. Но семья предпочитает скрывать информацию, лишь иногда позволяя себе краткие комментарии.

Так Анна Заворотнюк поделилась:

«Мама потихонечку… Она на серьезном лечении».

Но несмотря на тяжелый диагноз и длительное лечение, Анна верит в лучшее. Девушка надеется, что ей еще придется сыграть в одном фильме с мамой.

«Я надеюсь, это все же произойдет», — написала она.