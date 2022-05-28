Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
1 час назад

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери

Катя Кобышева

Популярная в России актриса — Анастасия Заворотнюк — на протяжении трех лет борется с онкологическим заболеванием. Накануне ее дочь Анна поделилась в соцсетях подробностями о ее состоянии. Об этом пишет издание Teleprogramma.pro.

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Известно, что Анастасия Заворотнюк вот уже три года проходит лечение. У нее подтвердилось онкологическое заболевание. У актрисы огромная армия поклонников, и всех, конечно же, волнует состояние любимой артистки. Но семья предпочитает скрывать информацию, лишь иногда позволяя себе краткие комментарии.

Так Анна Заворотнюк поделилась:

«Мама потихонечку… Она на серьезном лечении».

Но несмотря на тяжелый диагноз и длительное лечение, Анна верит в лучшее. Девушка надеется, что ей еще придется сыграть в одном фильме с мамой.

«Я надеюсь, это все же произойдет», — написала она.

Ранее стало известно, что близкие Ваенги не подтвердили беременность певицы.

Звёзды,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители