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18 минут назад

Овечкин и Шубская устроили вечеринку в честь 2-летия сына с настоящим крокодилом

Газета.Ru

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Настасья Шубская отпраздновали 2-летие сына Ильи. Кадрами с детского праздника супруги поделились в социальных сетях. В минувшую пятницу, 27 мая, младшему сыну Овечкина и Шубской исполнилось 2 года.

Овечкин и Шубская устроили вечеринку с крокодилом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звездные родители устроили имениннику настоящий праздник.

"День рождения Илюши Овечкина провели в стиле любимого героя именинника — Синего Трактора. На площадке гостей и главного малыша ждали много сюрпризов: фудтрак с мороженым, интерактивные игры и игровые автоматы, веселая анимация с любимыми героями, а также много подарков", — рассказали в агентстве, организовавшем детскую вечеринку.

В празднике был задействован настоящий крокодил, которого дети трогали под присмотром взрослых. Кульминацией стал вынос четырехъярусного торта — глава семейства лично разрезал его.

В подарок 2-летний Илья получил собственную машину, правда, пока детскую.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Григорий Лепс отметил 15-летие дочери вместе с бывшей женой.

Звёзды,Настасья Шубская,Александр Овечкин,Григорий Лепс,
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