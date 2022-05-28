Овечкин и Шубская устроили вечеринку с крокодилом

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Настасья Шубская отпраздновали 2-летие сына Ильи. Кадрами с детского праздника супруги поделились в социальных сетях. В минувшую пятницу, 27 мая, младшему сыну Овечкина и Шубской исполнилось 2 года.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Звездные родители устроили имениннику настоящий праздник.

"День рождения Илюши Овечкина провели в стиле любимого героя именинника — Синего Трактора. На площадке гостей и главного малыша ждали много сюрпризов: фудтрак с мороженым, интерактивные игры и игровые автоматы, веселая анимация с любимыми героями, а также много подарков", — рассказали в агентстве, организовавшем детскую вечеринку.

В празднике был задействован настоящий крокодил, которого дети трогали под присмотром взрослых. Кульминацией стал вынос четырехъярусного торта — глава семейства лично разрезал его.

В подарок 2-летний Илья получил собственную машину, правда, пока детскую.