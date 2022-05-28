Маск высказался о судебном процессе Деппа и Херд

"Я надеюсь, что они оба пойдут дальше. В своих лучших проявлениях каждый из них невероятен", - написал Маск в Twitter в ответ ученому-исследователю Массачусетского технологического института Лексу Фридману.

Илон Маск и Эмбер Херд встречались некоторое время после ее разрыва с Джонни Деппом в 2016 году. Они расстались в 2017 году и ненадолго снова сходились в 2018 году. Ранее Херд заявила на заседании, что ей неоднократно угрожали смертью из-за судебного процесса по делу о клевете против ее бывшего мужа Джонни Деппа.