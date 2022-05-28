Изменилась до неузнаваемости: Суханкина легла под нож

Изменения во внешности артистов всегда привлекает внимание общественности. Так, певица Маргарита Суханкина предстала перед поклонники в новом образе. Звезда сильно похудела!

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Если раньше она весила 100 кг, то сейчас её вес заметно уменьшился. Кроме того, фанаты отмечают, что Маргарита Анатольевна помолодела. Выяснилось, что экс- солистка группы «Мираж» легла под нож хирурга, чтобы избавиться от лишнего веса.

Звезда отметила, что начала испытывать серьезный дискомфорт в повседневности. Например, ей тяжело было завязывать шнурки или просто наклоняться. Из-за этого у женщины появились комплексы, она ушла в себя и начала сомневаться в свой красоте. «Перепробовала много диет, но ни одна из них не помогла так, как эта операция. А после операции вернулась в свои привычные 70 кг, с которыми прожила полжизни», — прокомментировала Маргарита Суханкина для издания «Антенна-Телесемь».

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Певица также не скрывает, что ходит к косметологу и делает «уколы красоты» — инъекции в лоб и носогубные складки. Благодаря этому её лицо выглядит молодо и свежо.