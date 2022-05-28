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1 час назад

Изменилась до неузнаваемости: Маргарита Суханкина легла под нож хирурга

Popcake.tvиещё 1

Изменения во внешности артистов всегда привлекает внимание общественности. Так, певица Маргарита Суханкина предстала перед поклонники в новом образе. Звезда сильно похудела!

Изменилась до неузнаваемости: Суханкина легла под нож
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Если раньше она весила 100 кг, то сейчас её вес заметно уменьшился. Кроме того, фанаты отмечают, что Маргарита Анатольевна помолодела. Выяснилось, что экс- солистка группы «Мираж» легла под нож хирурга, чтобы избавиться от лишнего веса.

Звезда отметила, что начала испытывать серьезный дискомфорт в повседневности. Например, ей тяжело было завязывать шнурки или просто наклоняться. Из-за этого у женщины появились комплексы, она ушла в себя и начала сомневаться в свой красоте. «Перепробовала много диет, но ни одна из них не помогла так, как эта операция. А после операции вернулась в свои привычные 70 кг, с которыми прожила полжизни», — прокомментировала Маргарита Суханкина для издания «Антенна-Телесемь».

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Певица также не скрывает, что ходит к косметологу и делает «уколы красоты» — инъекции в лоб и носогубные складки. Благодаря этому её лицо выглядит молодо и свежо.

Что касается периода восстановления после операции, Маргарита Анатольевна успешно справляется с этим благодаря спорту. «Мне не пришлось, как некоторым, удалять лишнюю кожу после операции. Делаю упражнения на пресс, больше хожу и езжу на велосипеде», — поделилась певица. Поклонники восхищаются внешностью 58-летней звезды и пишут ей многочисленные комплименты в социальных сетях.

Звёзды,Маргарита Суханкина,
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