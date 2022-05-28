Почему Меган Маркл не хочет проведать отца в больнице

Перед платиновым юбилеем королевы репутацию Меган Маркл непроизвольно решил подпортить её отец. На днях стало известно, что Томас Маркл был госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, а сестра герцогини Саманта уже успела обвинить Сассекскую в эгоизме и чёрствости. Стоит отметить, что мужчина получает медицинскую помощь рядом с домом герцогов в Монтесито: на машине скорой помощи его перевезли через границу их Тихуаны в Чула-Висту. Однако, теорию Саманты подтверждает и королевский эксперт, по словам которого Меган уже давно бы навестила своего отца в больнице, если бы действительно была «очень сострадательным человеком».
О Томасе Маркле герцогиня рассказала в скандальном интервью Опре Уинфри. Вскоре стало известно, что письмо, которое Сассекская написала своему отцу после свадьбы с принцем Гарри, на самом деле было просто возможностью избавиться от преследований мужчины посредством СМИ. «Когда я узнала, что он работал с таблоидами, то написала ему, что однажды мы не сможем защитить наших собственных детей, я сказала ему: "Мне просто нужно, чтобы ты признался мне. И если ты скажешь мне правду, мы сможем помочь, я уверена, что ты не смог бы так поступить"»,— рассказала в интервью Меган.
После госпитализации Томаса на связь вышла Саманта Маркл и сообщила о диагнозе и состоянии отца. «Мой отец выздоравливает в больнице. Мы просим о конфиденциальности для семьи, для его здоровья и благополучия. Ему просто нужен покой и покой. Мы молимся. Ему просто нужно немного отдохнуть. Эти испытания, через которые ему пришлось пройти из-за пренебрежения моей сестры в последние несколько лет. Это непростительно», — заключила она.
Саманта Маркл обвиняет сводную сестру Меган Маркл в неуважительном отношении к отцу Томасу Марклу, 26 мая 2022, во время интервью для Британского новостного телеканала GBNews, 2022
Королевский биограф Том Бауэр заявил, что Меган Маркл даст отцу «утешение и уверенность», если она действительно «очень сострадательный человек».«Если бы мы знали, что она собирается делать, это было бы потрясающе. Что мы действительно знаем, так это то, что Меган всегда говорила, что она очень сострадательный человек. И если бы сострадание было необходимо прямо сейчас, это означало бы, что она подошла бы к постели отца и протянула бы ему свою руку», — заключил эксперт.