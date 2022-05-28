Почему Меган Маркл не хочет проведать отца в больнице

Перед платиновым юбилеем королевы репутацию Меган Маркл непроизвольно решил подпортить её отец. На днях стало известно, что Томас Маркл был госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, а сестра герцогини Саманта уже успела обвинить Сассекскую в эгоизме и чёрствости. Стоит отметить, что мужчина получает медицинскую помощь рядом с домом герцогов в Монтесито: на машине скорой помощи его перевезли через границу их Тихуаны в Чула-Висту. Однако, теорию Саманты подтверждает и королевский эксперт, по словам которого Меган уже давно бы навестила своего отца в больнице, если бы действительно была «очень сострадательным человеком».

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О Томасе Маркле герцогиня рассказала в скандальном интервью Опре Уинфри. Вскоре стало известно, что письмо, которое Сассекская написала своему отцу после свадьбы с принцем Гарри, на самом деле было просто возможностью избавиться от преследований мужчины посредством СМИ. «Когда я узнала, что он работал с таблоидами, то написала ему, что однажды мы не сможем защитить наших собственных детей, я сказала ему: "Мне просто нужно, чтобы ты признался мне. И если ты скажешь мне правду, мы сможем помочь, я уверена, что ты не смог бы так поступить"»,— рассказала в интервью Меган.

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После госпитализации Томаса на связь вышла Саманта Маркл и сообщила о диагнозе и состоянии отца. «Мой отец выздоравливает в больнице. Мы просим о конфиденциальности для семьи, для его здоровья и благополучия. Ему просто нужен покой и покой. Мы молимся. Ему просто нужно немного отдохнуть. Эти испытания, через которые ему пришлось пройти из-за пренебрежения моей сестры в последние несколько лет. Это непростительно», — заключила она.

Саманта Маркл обвиняет сводную сестру Меган Маркл в неуважительном отношении к отцу Томасу Марклу, 26 мая 2022, во время интервью для Британского новостного телеканала GBNews, 2022