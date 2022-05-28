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2 часа назад

«Девочка с комплексами»: Данко высказался о Лолите

Экспресс газета

Артисты прожили год вместе, но общего языка так и не нашли. Как оказалось, Лолита обладает множеством комплексов и ревновала возлюбленного чуть ли не к каждому столбу.

«Девочка с комплексами»: Данко высказался о Лолите
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

58-летняя певица Лолита Милявская известна своей бурной личной жизнью. Исполнительница хита «Ориентация север» пять раз была замужем, ну а по поводу ее многочисленных связей вне брака ходят только легенды. В свое время артистка встречалась со своим коллегой по сцене Александром Фадеевым, более известным под сценическим псевдонимом Данко. Накануне последний стал гостем программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, где откровенно рассказал о романе и последующем расставании с Лолитой.

«Это такой ядерный реактор, но безвредный. Мы жили вместе целый год. Но с моей мамой они не нашли общий язык. Она постоянно находит в моих подругах все то, что я не могу найти. В жизни Лолита очень ранимая. Всего боится вечно, маленькая девочка с комплексами. Также она была безумно ревнивая», — вспоминает Данко.

В целом у исполнителя остались прекрасные воспоминания о Милявской (которая, кстати, недавно вывезла семью из России), хотя сейчас каких-либо контактов они не поддерживают. Такого, однако, нельзя сказать о другой знакомой Данко — балерине Анастасии Волочковой. О ней артист отзывается крайне пренебрежительно, считая, что бывшая прима Большого театра предала балет.

«Вообще, Волочкова — предатель, так опорочила балет. Да и никто ей не ломал карьеры. Там были проблемы посерьезнее. У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», — категоричен Данко.

Любопытно, что после расставания с Лолитой Данко наконец-то обрел счастье в личной жизни. Вот уже четыре года он живет с Марией Силуяновой и в последнее время даже стал задумываться о свадьбе.

Звёзды,Александр Фадеев,Лолита Милявская,
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