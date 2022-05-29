Лена Миро высказалась об отношениях Бородиной с мужчинами

Известный блогер Лена Миро объяснила, почему ведущую «Дома-2» постоянно преследуют неудачи в личной жизни. Все дело в характере Бородиной.
Год назад ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина объявила о расставании со своим мужем Курбаном Омаровым. В СМИ и Интернете высказывались разные версии по поводу того, почему произошел разрыв. В интервью телеведущая неоднократно намекала на супружескую неверность Омарова, тот, в свою очередь, говорил о сложном характере Бородиной. Экс-возлюбленные продолжают обмениваться колкостями через прессу даже сейчас. Известный блогер Лена Миро обратила внимание на недавнее высказывание звезды «Дома-2», заявившей, что она препятствовала общению дагестанского предпринимателя с бывшей возлюбленной. Этим, как считает Миро, можно объяснить, почему от нее постоянно бегут мужчины.
«Я прекрасно понимаю, почему Ксюнделя так беспокоила и, возможно, даже бесила Аллочка. Бывшая Курбанчика — ненапряжная, весёлая симпатяжка. Бородина — закомлексованная, ревнивая мозгоклюйка. Первая дарит хорошее настроение, вторая придавливает грузом претензий и проблем. Вместо того, чтобы взять пример с Аллочки, подружиться с ней и чему-то у неё поучиться или хотя бы просто расслабиться и самой себе понравиться, Бородина пошла по единственному понятному ей пути: запретить», — рассуждает блогер.
В такой ситуации, как считает Лена Миро, любой мужчина всегда доходит до стадии «На тебя не стоит». Обозревательница дала женщинам совет никогда ничего не запрещать мужчинам, не контролировать их, не пытаться переделать или заставить жить по каким-то определенным правилам.
«Просто живите. Так, как нравится вам. Дарите любовь. Принимайте любовь. Обнимайте и смейтесь. Радуйтесь жизни. Дышите полной грудью и давайте дышать другим. Так и только так стоит проживать свою единственную и драгоценную жизнь: в любви и свободе», — заключила Миро на страницах своего «Живого Журнала».