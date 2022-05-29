Лена Миро высказалась об отношениях Бородиной с мужчинами

Год назад ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина объявила о расставании со своим мужем Курбаном Омаровым. В СМИ и Интернете высказывались разные версии по поводу того, почему произошел разрыв. В интервью телеведущая неоднократно намекала на супружескую неверность Омарова, тот, в свою очередь, говорил о сложном характере Бородиной. Экс-возлюбленные продолжают обмениваться колкостями через прессу даже сейчас. Известный блогер Лена Миро обратила внимание на недавнее высказывание звезды «Дома-2», заявившей, что она препятствовала общению дагестанского предпринимателя с бывшей возлюбленной. Этим, как считает Миро, можно объяснить, почему от нее постоянно бегут мужчины.