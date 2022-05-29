Обессиленную Барановскую увидели на асфальте в центре Москвы

Звезда шоу «Мужское/Женское» совершенно выбилась из сил. Юлия Барановская решила отдохнуть прямо на дороге.

Фото: экспресс газета экспресс газета

Известная телеведущая Юлия Барановская приняла участие в благотворительном забеге «Бегущие сердца». В этом году мероприятие проводилось в поддержку фонда Константина Хабенского. Организация, напомним, помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. В личном телеграм-канале Барановская опубликовала видеоотчет с забега. Как оказалось, в гонке по центру Москвы участвовала не только теледива, но и ее дети от футболиста Андрея Аршавина - Артем, Яна и Арсений.

«Всей семьей на благотворительном забеге «Бегущие сердца». Арсений пробежал десять километров. А как вы проводите выходные?» - похвасталась Юлия.

Суда по видеоролику, который опубликовала звезда шоу «Мужское/Женское», забег для Барановской оказался тем еще испытанием. В какой-то момент обессиленная телеведущая рухнула на асфальт. Впрочем, судя по довольному лицу Барановской, от происходящего она была в полном восторге. Когда оператор нашел лежащую на дороге звезду, она подняла ноги вертикально и принялась имитировать ими езду на велосипеде.