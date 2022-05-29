Успенская рассказала зрителям, как хотела бы умереть

Любовь Успенская задумалась о собственной кончине. Звезда рассказала, как хотела бы умереть.

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Популярная певица Любовь Успенская во время концерта в Ставрополе сделала шокирующее заявление о собственной смерти. Вокалистка призналась зрительному залу, что хотела бы умереть на сцене. Звезда подчеркнула, что готова «петь, петь и петь - до самого конца». Любовь Залмановна поведала также, что жизни не мыслит без любимой профессии. Как оказалось, без зрительского внимания Успенская очень страдает.

«Слава богу, мы наконец-то можем работать! Из-за пандемии концерты переносились и переносились. Для меня встреча с моими зрителями - это большой праздник. Я всегда хотела петь, сцена — это моя жизнь», - сказала знаменитость.

Стоит отметить, что на этом откровения звезды шансона не закончились. Любовь Залмановна рассказала ставропольцам о конфликте с непутевой дочкой, Татьяной Плаксиной. Знаменитость призналась, что скандал с наследницей больно по ней ударил. Успенская рада, что смогла наладить диалог со своим единственным отпрыском.

«С вами я надолго не прощаюсь, скоро мы приедем вместе с Татьяной к вам на гастроли, у нас будет совместная программа, дочь моя очень талантливая певица», - пообещала вокалистка поклонникам.