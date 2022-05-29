Успенская рассказала зрителям, как хотела бы умереть

Любовь Успенская задумалась о собственной кончине. Звезда рассказала, как хотела бы умереть.
Популярная певица Любовь Успенская во время концерта в Ставрополе сделала шокирующее заявление о собственной смерти. Вокалистка призналась зрительному залу, что хотела бы умереть на сцене. Звезда подчеркнула, что готова «петь, петь и петь - до самого конца». Любовь Залмановна поведала также, что жизни не мыслит без любимой профессии. Как оказалось, без зрительского внимания Успенская очень страдает.
«Слава богу, мы наконец-то можем работать! Из-за пандемии концерты переносились и переносились. Для меня встреча с моими зрителями - это большой праздник. Я всегда хотела петь, сцена — это моя жизнь», - сказала знаменитость.
Стоит отметить, что на этом откровения звезды шансона не закончились. Любовь Залмановна рассказала ставропольцам о конфликте с непутевой дочкой, Татьяной Плаксиной. Знаменитость призналась, что скандал с наследницей больно по ней ударил. Успенская рада, что смогла наладить диалог со своим единственным отпрыском.
«С вами я надолго не прощаюсь, скоро мы приедем вместе с Татьяной к вам на гастроли, у нас будет совместная программа, дочь моя очень талантливая певица», - пообещала вокалистка поклонникам.
Напомним, недавно дочь Любови Успенской публично покаялась перед матерью. Татьяна Плаксина призналась, что именно знаменитая родительница спасла ее от пагубного пристрастия. Наркомания, сказала наследница звезды, довела ее до «полной деградации». Плаксина осознает, что долгое время позорила мать, незаслуженно поливая ее грязью на федеральных каналах. Сейчас Татьяна вымаливает прощение у Любови Залмановны.