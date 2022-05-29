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2 часа назад

Актер Стычкин высказался об ожидании шестого ребенка

Газета.Ruиещё 2

В ближайшие месяцы у актеров Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родится второй совместный ребенок. На премьере сериала «Нулевой пациент» 47-летний артист рассказал телеканалу НТВ об ожидании своего шестого наследника и заявил, что считает себя опытным родителем.

Актер Стычкин высказался об ожидании шестого ребенка
Фото: газета.ругазета.ру

«Я не помню, как узнал об этом. Ну как обычно! Я уже много раз узнавал об этом прекрасном событии», — сказал Стычкин.

Называть пол будущего малыша актер не стал. Несмотря на наличие пятерых детей, Стычкин признался, что не имеет статуса многодетного отца.

«Я паркуюсь за страшные нечеловеческие деньги в Москве. Дурак, плохо образован, не знаю, как тыкать в приложения, неправильно зарегистрирован на «Госуслугах», — поделился Стычкин.

Он также рассказал о доверительных отношениях со своими старшими детьми, которые «давно знают, откуда берутся дети».

О том, что супруга Стычкина ждет ребенка, стало известно на премьере фильма «Ника».

Звёзды,Евгений Стычкин,
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