Актер Стычкин высказался об ожидании шестого ребенка

В ближайшие месяцы у актеров Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родится второй совместный ребенок. На премьере сериала «Нулевой пациент» 47-летний артист рассказал телеканалу НТВ об ожидании своего шестого наследника и заявил, что считает себя опытным родителем.

Фото: газета.ру газета.ру

«Я не помню, как узнал об этом. Ну как обычно! Я уже много раз узнавал об этом прекрасном событии», — сказал Стычкин.

Называть пол будущего малыша актер не стал. Несмотря на наличие пятерых детей, Стычкин признался, что не имеет статуса многодетного отца.

«Я паркуюсь за страшные нечеловеческие деньги в Москве. Дурак, плохо образован, не знаю, как тыкать в приложения, неправильно зарегистрирован на «Госуслугах», — поделился Стычкин.

Он также рассказал о доверительных отношениях со своими старшими детьми, которые «давно знают, откуда берутся дети».