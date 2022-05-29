Актер Стычкин высказался об ожидании шестого ребенка

В ближайшие месяцы у актеров Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой родится второй совместный ребенок. На премьере сериала «Нулевой пациент» 47-летний артист рассказал телеканалу НТВ об ожидании своего шестого наследника и заявил, что считает себя опытным родителем.
«Я не помню, как узнал об этом. Ну как обычно! Я уже много раз узнавал об этом прекрасном событии», — сказал Стычкин.
Называть пол будущего малыша актер не стал. Несмотря на наличие пятерых детей, Стычкин признался, что не имеет статуса многодетного отца.
«Я паркуюсь за страшные нечеловеческие деньги в Москве. Дурак, плохо образован, не знаю, как тыкать в приложения, неправильно зарегистрирован на «Госуслугах», — поделился Стычкин.
Он также рассказал о доверительных отношениях со своими старшими детьми, которые «давно знают, откуда берутся дети».
О том, что супруга Стычкина ждет ребенка, стало известно на премьере фильма «Ника».