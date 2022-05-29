Королева пробралась в особняк Киркорова и сняла все на камеру

До сих пор никому не выпадал еще случай погулять по жилищу короля российской поп-сцены. Не говоря уже о том, чтобы показать, что в нем творится, широкой публике.
На днях Наташа Королева буквально довела коллегу до исступления, заявившись к нему домой с оригинальным подарком. Портрет кисти Тарзана настолько ошеломил Киркорова, что тот даже позволил супруге стриптизера обойти все просторы своей резиденции. А вокалистка не растерялась и быстро запечатлела на телефон все увиденное.
Для начала – нельзя не восхититься шикарно оформленным входом в особняк: массивные резные двери темного дерева, будто в средневековом соборе. А внутри – множество просторных помещений.
Белые стены, мраморные полы и дубовые лестницы – и в просторном холле лежит настоящая красная ковровая дорожка. Видимо, чтобы хозяин ни на миг не забывал о собственном звездном статусе.
Гардеробную Киркорова показывала как-то в своей программе Ксения Собчак, так что внимательные поклонники певца помнят, что она очень напоминает гигантский секонд-хенд. А вот детская Аллы-Виктории и Мартина больше похожа на небольшой парк развлечений с собственным «Детским миром» внутри. По соседству же расположен совсем не игрушечных размеров бассейн.
Придворцовая территория выходит на реку: у экс-супруга Примадонны есть все возможности для отдыха. Хоть свесить ножки в воду, хоть покачаться в подвесном кресле с видом на лес на противоположном берегу. На случай плохой погоды тут же установлены беседки в виде прозрачного купола: не замерзнешь и не промокнешь.
Самым же неожиданным объектом на обширной киркоровской территории стала микроферма, населенная пушистыми кроликами. Кто бы мог подумать, что певец и продюсер увлекается разведением этих зверюшек?
И конечно, имеется под боком у Филиппа Бедросовича православная церковь. Точнее, придомовая часовня: слегка игрушечная с виду, но с традиционными росписями по стенам и предсказуемым иконостасом, где красуются святой Мартин, святая Виктория, святая Алла, святой Филипп…