Лайма Вайкуле и слухи о рецидиве рака

Певица борется с онкологией с 1991 года, а недавно стали говорить, что она улетела в США снова лечиться
Лайма Вайкуле вот уже не один месяц находится в Америке. Сама певица не комментирует, почему она решила перебраться за океан. И когда нет достоверной информации, частенько появляются слухи. В данном случае сразу ряд интернет-изданий опубликовал новость о том, что переезд в США связан с рецидивом рака у Лаймы. Известно, что певица борется с онкологией с 1991 года. Хотя тогда не все медики были настроены оптимистично в отношении будущего Вайкуле, она смогла победить болезнь. Но тот факт, что Лайма внезапно улетела за океан, многих насторожил.
Российские коллеги Лаймы на прямые вопросы журналистов честно отвечали, что она не в курсе причин переезда певицы. Прямой ответ дала наконец концертный директор Лаймы — Кристина Обосян. В беседе с «Газетой.Ru» назвала обманом появившуюся информацию о рецидиве.
«Обман. С Лаймой все прекрасно», — заверила она журналистов.