Лайма Вайкуле и слухи о рецидиве рака

Лайма Вайкуле вот уже не один месяц находится в Америке. Сама певица не комментирует, почему она решила перебраться за океан. И когда нет достоверной информации, частенько появляются слухи. В данном случае сразу ряд интернет-изданий опубликовал новость о том, что переезд в США связан с рецидивом рака у Лаймы. Известно, что певица борется с онкологией с 1991 года. Хотя тогда не все медики были настроены оптимистично в отношении будущего Вайкуле, она смогла победить болезнь. Но тот факт, что Лайма внезапно улетела за океан, многих насторожил.