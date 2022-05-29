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3 часа назад

Лайма Вайкуле и слухи о рецидиве рака

WomanHit.ru

Певица борется с онкологией с 1991 года, а недавно стали говорить, что она улетела в США снова лечиться

Лайма Вайкуле и слухи о рецидиве рака
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Лайма Вайкуле вот уже не один месяц находится в Америке. Сама певица не комментирует, почему она решила перебраться за океан. И когда нет достоверной информации, частенько появляются слухи. В данном случае сразу ряд интернет-изданий опубликовал новость о том, что переезд в США связан с рецидивом рака у Лаймы. Известно, что певица борется с онкологией с 1991 года. Хотя тогда не все медики были настроены оптимистично в отношении будущего Вайкуле, она смогла победить болезнь. Но тот факт, что Лайма внезапно улетела за океан, многих насторожил.

Российские коллеги Лаймы на прямые вопросы журналистов честно отвечали, что она не в курсе причин переезда певицы. Прямой ответ дала наконец концертный директор Лаймы — Кристина Обосян. В беседе с «Газетой.Ru» назвала обманом появившуюся информацию о рецидиве.

«Обман. С Лаймой все прекрасно», — заверила она журналистов.

Звёзды,Лайма Вайкуле,
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