Прохор Шаляпин успел разочаровать новую возлюбленную

Молодой вдовец только недавно похвастал на весь мир, что нашел ту, кто утешит его после тяжкой утраты.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Не прошло и года с момента смерти супруги Прохора Шаляпина: канадская миллионерша Татьяна Дэвис скончалась вскоре после свадьбы от тяжелого ковида.

Не слишком долго горевавший исполнитель внезапно решил изменить своей страсти к женщинам постарше и закрутил роман с ослепительной стройной блондинкой по имени Ольга.

Как рассказывал в соцсетях Прохор, жизнь в буквальном смысле столкнула их лбами: в подземном переходе на Арбате. Дама моментально покорила артиста, прокомментировав неожиданную встречу крепким словцом: попросту обматерила за невнимательность.

Эту версию подтвердила и сама Ольга Сан – модель, которая занимается еще и ивент-бизнесом. Девушка рассказывает, что и раньше ей доводилось встречать Шаляпина на светских мероприятиях, но до личного контакта дело не доходило. Пока наконец знаменитый представитель шоу-бизнеса не сбил ее с ног так, что «вещи вылетели из сумки».

В итоге завязалось общение, которое быстро переросло в бурный роман со звездой.

«Прохор покорил меня искренностью и открытостью. Он совсем не такой, каким я ожидала его увидеть. Пока наслаждаемся отношениями, о свадьбе не думаем, пусть все идет своим чередом», - рассказывает Ольга.

Впрочем, не обошлось и без изрядной ложки дегтя. И связан весь негатив с прошлыми историями из жизни артиста. Шаляпину уже указывали на то, как похожа новая избранница на его скончавшуюся супругу. Похоже, Сан это начало сильно раздражать.

«Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница, к прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно», - призналась девушка журналистам.