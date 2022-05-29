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57 минут назад

Прохор Шаляпин успел разочаровать новую возлюбленную

Экспресс газета

Молодой вдовец только недавно похвастал на весь мир, что нашел ту, кто утешит его после тяжкой утраты.

Прохор Шаляпин успел разочаровать новую возлюбленную
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Не прошло и года с момента смерти супруги Прохора Шаляпина: канадская миллионерша Татьяна Дэвис скончалась вскоре после свадьбы от тяжелого ковида.

Не слишком долго горевавший исполнитель внезапно решил изменить своей страсти к женщинам постарше и закрутил роман с ослепительной стройной блондинкой по имени Ольга.

Как рассказывал в соцсетях Прохор, жизнь в буквальном смысле столкнула их лбами: в подземном переходе на Арбате. Дама моментально покорила артиста, прокомментировав неожиданную встречу крепким словцом: попросту обматерила за невнимательность.

Эту версию подтвердила и сама Ольга Сан – модель, которая занимается еще и ивент-бизнесом. Девушка рассказывает, что и раньше ей доводилось встречать Шаляпина на светских мероприятиях, но до личного контакта дело не доходило. Пока наконец знаменитый представитель шоу-бизнеса не сбил ее с ног так, что «вещи вылетели из сумки».

В итоге завязалось общение, которое быстро переросло в бурный роман со звездой.

«Прохор покорил меня искренностью и открытостью. Он совсем не такой, каким я ожидала его увидеть. Пока наслаждаемся отношениями, о свадьбе не думаем, пусть все идет своим чередом», - рассказывает Ольга.

Впрочем, не обошлось и без изрядной ложки дегтя. И связан весь негатив с прошлыми историями из жизни артиста. Шаляпину уже указывали на то, как похожа новая избранница на его скончавшуюся супругу. Похоже, Сан это начало сильно раздражать.

«Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница, к прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно», - призналась девушка журналистам.

Что ж, в скором времени судьба сама расставит все по местам и прояснится, стал ли свежее увлечение Прохора Шаляпина новой страницей его жизни. Или это был снова не самый оригинальный пиар-ход.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
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