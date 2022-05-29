Дава ответил на колкости Бузовой

Не так давно Ольга Бузова посетила премию "Прорыв года 2022", где стала победителем в номинации "Королева трендов". На этом же мероприятии присутствовал ее бывший молодой человек, рэпер Давид Манукян (он же Дава). Можно предположить, что ее зацепил тот факт, что Дава, в отличии от самой Ольги, которая пришла на премию одна, появился там в компании певицы Мари Краймбрери.

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Когда Бузовой пришло время говорить речь, она не упустила возможности "уколоть" своего бывшего возлюбленного и его новую пассию. Что так оскорбило Ольгу и точно ли ее слова относились к Даве и Мари - неизвестно. Но многие решили, что это было сказано именно для него и его спутницы.

"Дружить — это в тренде. Не изменять своим женам — это в тренде. Не быть крысой и не встречаться с бывшими молодых людей! Быть крысой — это стремно!"- громко заявила Бузова в микрофон.

Хотя Дава продолжает отрицать свои отношения с Краймбрери, их часто видят вместе в поездках и на мероприятиях. Он прокомментировал речь своей бывшей девушки, когда его об этом попросили журналисты на премии:

«Это все пройденный этап! Я об этом не думаю и не вспоминаю! – заявил рэпер.