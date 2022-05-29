Кардашьян показала свой гардероб с более чем 30 тысячами вещей

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян показала свой гардероб. Соотвествующие кадры появились в новом эпизоде реалити-шоу «Кардашьян» на стриминговом сервисе Hulu.

Фото: lenta.ru lenta.ru

В ролике 41-летняя знаменитость продемонстрировала свои старые памятные наряды. Среди них, например, мини-платье Gucci, которое она надевала на празднование Нового года в Лас-Вегасе в 2012 году. Бизнесвумен подчеркнула, что в тот период времени была худее, чем когда-либо. Затем она выделила белое платье на одно плечо, в котором появилась на премии «Эмми» в 2009 году.

Героиня материала призналась, что она не знает точного количества вещей, находящихся в ее гардеробе. «Думаю, их больше 30 тысяч», — уточнила она.

Кроме того, телезвезда рассказала, что раньше всегда обсуждала свои образы с бывшим мужем — рэпером Канье Уэстом. В связи с этим после расставания с экс-супругом, по ее словам, у нее стали случаться приступы паники из-за сложности подбора одежды.

«У меня всегда был Канье как своего рода опора. Он научил меня многому в моде. Но разрыв действительно заставил меня научиться разбираться в этом самостоятельно», — заключила Кардашьян.