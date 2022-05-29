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1 час назад

Продюсер Меладзе объяснил, почему певец ушел из шоу-бизнеса

Даша Краснова

Недавно Валерий Меладзе признался, что хочет уйти из шоу-бизнеса и вернуться к своей прежней профессии. После института Меладзе окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды.

Продюсер Меладзе объяснил, почему певец ушел из шоу-бизнеса
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Его бывший продюсер Ким Брейтбуг объяснил, с чем может быть связано такое решение артиста. Его слова передает News.ru.

Продюсер сказал, что Валерий всегда был импульсивным человеком. По его словам, артист мог сделать что-то под влиянием эмоций, не оценив возможных последствий поступка. Брейтбург считает, что решение уйти из шоу-бизнеса тоже было принято Меладзе под влиянием эмоций.

Также после критики спецоперации у певца возникли проблемы с концертной деятельностью в России и за границей. Часть слушателей разочаровалась в некогда певце.

До этого мы рассказывали, за кого дочь Валерия Меладзе выходит замуж.

Звёзды,Валерий Меладзе,
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