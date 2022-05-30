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1 час назад

Жена Гуфа раскрыла пол ребенка

New Magazine

Юлия Королева перестала скрывать пол ребенка, а также показала, как выглядит ее фигура спустя несколько дней после родов.

Жена Гуфа раскрыла пол ребенка
Фото: New MagazineNew Magazine

Совсем недавно Гуф стал отцом во второй раз. Сначала новоиспеченные родители не хотели раскрывать пол малыша и имя. Сейчас семья дома и привыкает к новому образу жизни. Накануне Юлия Королева раскрыла секрет.

Девушка раскрыла пол ребенка. У Гуфа и Юли родилась дочка.

“Welcome to home mt little lady. Не верится, что мы родители такой прекрасной девочки”, – подписала фото молодая мама.

Она показала, как Гуф встретил девочек из роддома. Рэпер украсил комнату розовыми воздушными шариками, а также белыми в форме облаков. Лицо новорожденной малышки пара не показывает, имя девочки неизвестно.

Кроме того, Королева не стала скрывать свою фигуру спустя несколько дней после родов. Стоит отметить, что девушка уже прекрасно выглядит. У нее достаточно подтянутое тело и очень быстро она приходит в форму.

Напомним, что для Гуфа малышка – второй ребенок. Он также воспитывает сына Сэма от Айзы. А вот Юлия впервые испытывает радости материнства. Супруги расписались в конце декабря прошлого года. На тот момент девушка уже была беременна, однако звезды это скрывали.

Звёзды,Гуф,
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