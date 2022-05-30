Юлия Михалкова раскрыла секрет яркой жизни

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призывает своих подписчиков не спешить и посвящать себе больше времени, чтобы сделать жизнь ярче. Советом она поделилась в своей социальной сети.
«Мне кажется, что в условиях ограниченного времени, человек перестает слышать себя, чувствовать, понимать свои эмоции, осознавать потребности. Именно поэтому нужно обязательно посвящать немного времени себе», — написала Михалкова.
Она рассказала, что свое свободное время предпочитает проводить на природе или заниматься спортом, что помогает ей сделать жизнь более яркой и эмоциональной.