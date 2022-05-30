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51 минуту назад

Юлия Михалкова раскрыла секрет яркой жизни

Ura.Ru

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призывает своих подписчиков не спешить и посвящать себе больше времени, чтобы сделать жизнь ярче. Советом она поделилась в своей социальной сети.

Юлия Михалкова раскрыла секрет яркой жизни
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Мне кажется, что в условиях ограниченного времени, человек перестает слышать себя, чувствовать, понимать свои эмоции, осознавать потребности. Именно поэтому нужно обязательно посвящать немного времени себе», — написала Михалкова.

Она рассказала, что свое свободное время предпочитает проводить на природе или заниматься спортом, что помогает ей сделать жизнь более яркой и эмоциональной.

Звёзды,Юлия Михалкова,
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